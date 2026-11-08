В Ставрополье мужчина угнал пожарную машину, пока спасатели тушили костёр в его огороде, а затем угрожал полицейским ножом, сообщает 112.



В Новоалександровске 47-летний мужчина развёл костёр на своём участке. Приехавшие пожарные принялись тушить огонь, а хозяин решил, что оставлять машину без присмотра было плохой идеей. Он забрался за руль служебного автомобиля и укатил.



Далеко уехать не получилось — мужчину остановили инспекторы ДПС. Выходить из машины он отказался, достал нож и начал угрожать полицейским. В итоге несостоявшегося пожарного скрутили. Выяснилось, что ранее он уже неоднократно был судим. Возбуждено уголовное дело.