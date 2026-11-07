За ночь над Россией сбиты 411 беспилотников. Последствия ночной атаки

За прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 411 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

Атакованы были воздушные пространства Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тульской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все оперативные службы.

Белгородский губернатор Александр Шуваев сообщил, что за сутки 166 беспилотников сбиты и подавлены. В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Новооскольском и Шебекинском округах ранены шесть человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

Орловская область была атакована ракетами, в результате отражения атаки пострадали производственные помещения предприятия в Советском районе города Орла. На месте происшествия работают все экстренные службы и правоохранительные органы. Принимаются необходимые меры, направленные на локализацию и устранение повреждений, сообщил глава региона Андрей Клычков.