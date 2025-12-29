Суд признал невиновным екатеринбургского депутата от "ЕР"

В Екатеринбурге суд огласил решение по делу депутата городской думы от "Единой России" Виталия Чачина.

Напомним, парламентарию вменяли пункт "а" части 2 статьи 178 УК РФ "Ограничение конкуренции, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Сообщалось, что речь идет о создании картельного сговора при госзакупках на капитальный ремонт моста через Урал в Челябинской области, а также еще двух объектов в Челябинской и Тульской областях.

Рассмотрение дела началось в феврале, а сегодня Верх-Исетский районный суд огласил решение. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, Чачина признали невиновным и оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

После оглашения решения Чачин сказал, что не знает, "кому перешёл дорогу", и отметил, что надеется на оправдательные решения и по другим делам в соседних регионах.

"Если нет никаких оснований, нет состава преступления, нет признаков преступления, то, конечно, вердикты должны быть оправдательными", - отметил Чачин.

Ранее Виталий Чачин просил не делать из него отрицательного героя. Он намекал, что у желающих его засудить есть свои причины, и считал, что дело сфабриковано. Также депутат рассказывал, куда ушли 286 млн рублей, которые он получил при заключении контрактов.

Депутат считается близким к уральскому бизнесмену Виталию Кочеткову.