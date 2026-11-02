Взрыв в Ормузском проливе: два танкера подорвались на минах

В Ормузском проливе два танкера получили повреждения - они подорвались на морских минах. Суда шли по маршруту, который не согласовали с иранскими властями. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) - это элитные подразделения вооруженных сил Ирана. В заявлении КСИР прямо называют суда нарушителями: по их словам, танкеры двигались по неутвержденному маршруту, сообщает ТАСС.

Один из пострадавших кораблей - супертанкер, он рассчитан на перевозку очень больших объемов груза. После подрыва на мине на судне вспыхнул пожар. Сейчас профильные службы продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося, ситуация остается напряженной.

Ранее в трех эмиратах ОАЭ - Умм‑эль‑Кайвайн, Рас‑эль‑Хайма и Шарджа - закрыли пляжи из‑за разлива нефти в Ормузском проливе: все началось с атаки на китайский супертанкер Gem No. 2, который две недели назад серьезно повредили у побережья Шарджи.