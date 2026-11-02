Матвиенко: Лидеры России и Китая встретятся на саммите АТЭС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о скорой встрече лидеров России и Китая.

"Они регулярно встречаются, уже в этом году дважды была встреча, и вновь встретятся на саммите АТЭС в Шэньчжэне ближайшие дни", - приводит "Интерфакс" слова Матвиенко, сказанные на встрече в Пекине с главой Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином.

Ранее стало известно, что началась подготовка трехстороннего саммита лидеров РФ, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.