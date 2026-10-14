В мэрии Екатеринбурга прокомментировали изменение маршрутов 19 автобусов

В администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с изменением маршрутов сразу 19 городских автобусов.

Ранее сообщалось, что новые маршруты позволят избежать дублирования и упорядочить движение общественного транспорта. Изменения вступят в силу с 1 ноября 2026 года.

Как рассказал и.о. директора департамента – заместитель директора департамента транспорта Николай Вахлов в эфире радио "Город FM", были рассмотрены все предложения, которые поступали в мэрию – как от Ассоциации пассажиров, так и от жителей Екатеринбурга.

"Какие-то приняли, какие-то, наоборот, отсекли. Некоторые утвердили частично. После введения корректировок мы будем отслеживать изменения пассажиропотока ежедневно. Если мы увидим какие-то недочеты, если поступят обращения от граждан – будем выезжать и смотреть, при необходимости вносить поправки", - заявил Вахлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, также он объяснил, зачем нужны изменения маршрутов. Так, автобус №70 будет двигаться с улицы Тенистой до улицы Краснолесья без петли по улицам Рябинина – Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина. Это позволит сократить интервалы по этому маршруту. Автобусу №55 эту петлю сохранят, кроме того, его маршрут продлят до Северного Химмаша.

В свою очередь, автобус №98 заезжать на Северный Химмаш не будет. На этот маршрут выведут машины большого класса – прежняя конечная остановка для них не приспособлена. По данным мэрии, замена автобусов произойдет 16 января, когда на линию выйдут 50 новых машин.