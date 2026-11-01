После атаки ВСУ на Нижегородскую область завели дело о теракте

После атаки ВСУ на промышленный объект и гражданскую инфраструктуру в Нижегородской области возбуждено уголовное дело о теракте.

Ночью 1 ноября значительно пострадало промышленное предприятие, расположенное в Кстовском районе. Кроме того, повреждения зафиксированы на объектах гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.