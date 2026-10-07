Карпин рассказал, почему сборная России не смогла одолеть Нигерию, ведя в счёте

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против Нигерии.

Сборная России сыграла с африканской командой вничью 3:3, хотя к 73-й минуте вела 3:1.

"Не смогли победить, потому что допустили ошибки в нескольких эпизодах", — цитирует Карпина официальный сайт РФС.

Матч прошёл в Нижнем Новгороде. У хозяев поля голы забили Лечи Садулаев (30-я минута), Матвей Кисляк (45+2) и Алексей Миранчук (54). У гостей отличились Келечи Ихеаначо (10), Питер Эдокполор (78) и Акор Адамс (90+4).

Сборная России провела три товарищеских матча в рамках текущего международного сбора. Ранее команда Карпина одержала уверенные победы над Намибией в Екатеринбурге (6:0) и Ираном в Казани (2:0).