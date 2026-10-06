В Прикамье на автодороге между поселками Дивья и Ветляны образовался огромный карстовый провал

На 19-м километре автодороги Полазна — Чусовой, вблизи остановки "Отворот на Кривое" (между поселками Дивья и Ветляны) образовался большой карстовый провал, сообщает Properm.ru.

В связи с этим автобусное движение до Чусового перенаправили через Кунгур и Березники.

Сейчас движение по участку автодороги временно остановлено. На месте работают дорожные службы. Прорабатывается вопрос по ликвидации последствий провала. На железнодорожное движение до Чусового ситуация не повлияет.



Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты, открыто движение через Кунгур и Березники. По этим же дорогам пойдут рейсовые автобусы на Чусовой.