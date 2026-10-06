10 Октября 2026
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Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов в ходе рабочей встречи с Иреком Файзуллиным представил концепцию обновления набережной Вятки

Губернатор Кировской области на встрече с Министром строительства РФ обсудил развитие инфраструктуры в регионе и рассказал о подготовке к отопительному сезону. В ходе рабочей встречи также обсудили реализацию знаковых проектов строительства и благоустройства в регионе, ход исполнения федеральных проектов и программ, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Одним из первых вопросов был ход подготовки и прохождения осенне-зимнего периода. В Кировской области в рамках подготовки к отопительному сезону было предусмотрено исполнение более 3,5 тысяч мероприятий, в том числе по текущему ремонту зданий котельных, котельного и насосного оборудования, замене котлов, ремонту участков тепловых сетей. Капитальный ремонт коммунальных сетей проводится в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Далее губернатор Кировской области Александр Соколов представил Министру строительства и ЖКХ России концепцию создания набережной реки Вятки протяженностью 5,5 км в Кирове.

"На улице Пристанская хотим восстановить исторический облик набережной, создать креативный арт-кластер и зону отдыха у воды, воссоздать «Речной вокзал». Появится своя «Вятская Венеция»: точкой притяжения станет Ежовский озерно-родниковый комплекс со сквозным вело-пешеходным маршрутом, рекреационными зонами, веревочным парком, смотровыми площадками. Соединим цепочку из четырех парков вдоль улицы Лиханова пешеходными тоннелями. Здесь будут молодежный парк экстремальных видов спорта и ландшафтный парк семьи, здоровья и долголетия, макет «Хлыновского Кремля». В «Вересниках» построим жилые кварталы с детскими садами, школами и поликлиникой", — рассказал Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Губернатор отдельно остановился на символизме проекта - если его наложить на карту города и посмотреть сверху, то он напоминает герб Кирова – лук со стрелой. Поддержка этого проекта позволит создать одну из самых масштабных в области за последние десятилетия общественных локаций.

"Уверен, он не просто изменит облик Кирова, а во многом само восприятие жителями своего города. Они не захотят отсюда уезжать, наоборот, приезжать будут к нам", – отметил глава Кировской области.

Также в ходе встречи было уделено внимание созданию новой инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий. В регионе определено 65 территорий, начата реализация 62 проектов. Один из крупных проектов – проспект Липатникова в Кирове, который планируется как дублер улицы Ленина и свяжет южные микрорайоны города с центром. Уже ведется подготовка проектной документации.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году в регионе обновили 54 общественных пространства. Четыре проекта Кировской области (проекты городов Белая Холуница, Омутнинск, Уржум и пгт Ленинское) победили в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Теги: александр соколов, ирек файзуллин, проекты благоустройства, подготовка к отопительному сезону


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