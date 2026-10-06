Прокуратура намерена ликвидировать преступное сообщество в Ивановской области

Прокуратура добивается запрета экстремистского объединения, которое действовало в Ивановской области. Ведомство также просит обратить в доход государства активы группировки - их оценивают в 6 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Правоохранители выяснили, что преступное сообщество появилось в регионе еще в 1990‑х годах. Со временем его участники примкнули к движению "АУЕ"*.

Члены группировки совершали тяжкие преступления: вымогали деньги, устраивали грабежи и разбойные нападения, силой захватывали контроль над разными экономическими сферами и запугивали людей.

В собственности участников объединения находятся транспортные средства, около 40 компаний и более 250 дорогостоящих объектов недвижимости.

* - движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) признали экстремистским и запретили в России решением Верховного суда от 17 августа 2020 года.