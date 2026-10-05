Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России

Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России и оценивает варианты действий. Об этом заявил изданию Axios представитель администрации президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что от более подробных комментариев чиновники отказались.

Между тем, как сообщил 4 октября Роспотребнадзор, умершей сотруднице Иркутского противочумного института диагностировали "пневмонию неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований, в анализах больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Напомним, 29 сентября медики выявили пациентку с симптомами, похожими на чуму, и срочно госпитализировали ее в больницу города Шелехов. После смерти женщины врачи взяли анализы на возбудителя болезни. Специалисты составили списки всех, кто контактировал с женщиной, и поместили этих людей в больницу под наблюдение. Прием новых пациентов в лечебном учреждении временно остановили.