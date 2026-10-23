Половина журналистов в Германии может потерять работу из-за ИИ

Немецкие медиа, вероятно, стоят на пороге масштабных сокращений: к 2035 году число профессиональных журналистов в стране может уменьшиться вдвое. Такие данные приводятся в докладе "Немецкий медиарынок — 2035".

Авторы из Германии и Эстонии изучили четыре сценария развития событий. При худшем из них — "Доминировании технологических гигантов" — количество сотрудников в СМИ сократится с нынешних 40 тыс. до 20 тыс. Это приведет к исчезновению локальных новостей и превращению редакций в центры по проверке фактов и юридическому сопровождению. Наиболее же вероятным сценарием эксперты считают потерю около четверти рабочих мест.

Чтобы избежать негативного развития событий, исследователи призывают к жесткому регулированию ИT-платформ. Искусственный интеллект (ИИ), по их мнению, должен служить инструментом развития, а не просто способом экономии, потому что в таком случае журналистика почти исчезнет.

Тревожные тенденции подтверждаются и опросом Института изучения журналистики агентства Reuters. Так, руководители СМИ ожидают падения поискового трафика на 43% из-за того, что пользователи предпочитают получать краткие ответы от ИИ-ботов, а не переходить на сайты изданий. В целом за год глобальный поисковый трафик новостных сайтов сократился на треть из-за появления ИИ-сводок. Несмотря на это, СМИ пока не спешат сокращать штат, опасаясь допустить преждевременную ошибку.