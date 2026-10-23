Миронов призвал сделать подготовку к ЕГЭ и ОГЭ бесплатной для школьников

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что школьникам нужно дать возможность бесплатно готовиться к ЕГЭ и ОГЭ - и по обязательным предметам, и по тем, которые ребята выбирают сами. Политик настаивает: пока экзамены остаются в нынешнем формате, такую подготовку должны организовать в каждой школе, пишут "Известия".

Миронов отметил, что многие родители уверены - без репетитора ребенку сложно поступить в вуз. Но регулярные занятия сильно бьют по семейному бюджету. В беседе с ТАСС депутат указал на противоречие: если больше половины семей нанимают репетиторов, значит, подготовка к экзамену фактически стала платной услугой. При этом именно государство задает требования к знаниям выпускников, а платить приходится родителям.

По мнению Миронова, шансы попасть в вуз не должны зависеть от доходов семьи - доступ к подготовке должен быть одинаковым для всех школьников.

По данным опросов, 67% родителей считают, что школа не дает достаточно знаний для поступления в вуз, при этом 49% называют траты на репетиторов ощутимыми, но готовы их нести, чтобы компенсировать пробелы в образовании. Главным способом повысить успеваемость родители видят занятия с репетиторами - их особенно часто привлекают в старших классах (55%), а в целом такой подход поддерживают 35% опрошенных.