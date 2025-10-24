Задержан бывший глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко

Задержан бывший глава администрации Ростова-на-Дону (2019-25) Алексей Логвиненко.

Что именно ему вменяют, пока не сказано, пишет РИА Новости.

Напомним, в начале ноября 2024 г. в Ростовской области сменился губернатор. Регион возглавил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Прежний губернатор Василий Голубев ушел в отставку. Позже он занял пост сенатора Совета Федерации от законодательного собрания региона. Голубев возглавлял Ростовскую область с 14 июня 2010 года.

После отставки Голубева сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли в рабочий кабинет уже бывшего главы региона. Силовики приехали из Москвы. Сотрудники ФСБ якобы планировали в регионе тщательную проверку в органах власти с последующим заведением уголовных дел. Среди подозреваемых в махинациях с крупными суммами, возможно, были несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко. В конце ноября 2024 г. появлялась информация, что в Ростовской области задержаны заместитель губернатора — министр транспорта Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко.