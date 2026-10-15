Замминистра культуры Алтая задержана: ее подозревают в хищении 2 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Республике Алтай задержали Ларису Стрельникову - она работала заместителем министра культуры региона. Чиновницу подозревают в хищении двух миллионов рублей.

Следователи считают, что Стрельникова сама давала указания оформлять поддельные договоры на ремонт и обслуживание культурных объектов в Горно‑Алтайске. Деньги на эти работы выделяли в рамках нацпроекта "Культура".

Против Стрельниковой завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - это мошенничество в особо крупном размере.

Ранее в Томске руководителю ООО "Авиа спец сервис" Андрею Неганову предъявили обвинения по трём статьям - в уклонении от уплаты налогов, валютных операциях с подложными документами и покушении на мошенничество в особо крупном размере.