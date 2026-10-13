Съемочная группа тревел-проекта «Чем заняться в выходные?» работает в Геленджике

На этой неделе на курорте работает съемочная группа телеканала СТС, сообщает пресс-служба администрации Геленджика. Здесь снимают второй сезон тревел-проекта «Чем заняться в выходные?», один из выпусков программы будет посвящен Геленджику.

В рамках проекта известные личности вместе со своими родными и близкими тестируют самые интересные и необычные способы проведения выходных дней.

В объективы камер попадут знаковые и популярные места курорта. Съемочная группа работает на набережной, в Греческом культурном центре, винном городе «Белый мыс» и дельфинарии. Также в кадре покажут канатную дорогу «Олимп», виды с Маркотхского хребта, гольф-клуб, село Береговое и другие живописные локации.

Выход программы в эфир позволит рассказать о курорте более широкой аудитории, что поспособствует росту туристического потока.