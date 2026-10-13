В Геленджике проводит съемки творческая группа фильма «Черешневый сад»

Как сообщает пресс-служба администрации города-курорта, ссылаясь на информацию управления культуры, работа на местных локациях продлится около месяца.

Детали съемок картины пока сохраняются в тайне. Накануне съемочная группа работала у фонтана, который расположен возле памятника М. Ю. Лермонтова. Часть съемочного процесса пройдет в хуторе Джанхот. Киногруппа будет работать на территории дома-музея В. Г. Короленко. Также в объективы кинокамер попадет здание городского суда.

Ожидаемая дата выхода картины на экраны будет объявлена организаторами дополнительно.