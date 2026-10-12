В Минеральных Водах 15 октября стартуют состязания чемпионата России по дзюдо

С 15 по 18 октября Ставрополье впервые станет центром российского дзюдо. В Минеральных Водах пройдет чемпионат России, который соберет сильнейших спортсменов со всей страны.

"За медали поборются и наши земляки - край представят 20 дзюдоистов. Для них это особенная возможность показать свое мастерство на родной земле, при поддержке земляков. Желаю нашим ребятам уверенности в своих силах, ярких поединков и, конечно, побед!", - написал на своих страницах в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.



Он пригласил ставропольцев и гостей края стать частью большого спортивного события. Соревнования пройдут в комплексе «Минводы ЭКСПО». С 15 по 17 октября состоятся личные поединки, а 18 октября определятся победители командного турнира. Приходите всей семьей, болейте за наших. Уверен, поддержка трибун придаст спортсменам дополнительные силы.