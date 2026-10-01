Игорь Седов поздравил астраханцев серебряного возраста с Днем пожилого человека

"Уважаемые астраханцы старшего поколения, дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днём пожилого человека — с праздником мудрости, гражданской зрелости и душевной щедрости", - написал на своих страницах в соцсетях председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Спикер подчеркнул, что этот день символизирует неразрывную связь времён и поколений.

"Ваш багаж знаний, накопленный жизненный опыт и духовная сила — бесценное достояние нашего общества. Именно вы заложили надежный фундамент для развития нашего города, прошли через серьезные испытания, научили нас работать, любить Родину и никогда не опускать руки перед трудностями. Мы глубоко ценим ваше участие в общественной жизни, ваши мудрые напутствия и тот личный пример, который вы ежедневно подаете молодёжи", - говорится в поздравлении.

Игорь Седов пожелал астраханцам серебряного возраста крепкого здоровья, долголетия и неиссякаемой энергии.

"Пусть осенняя пора вашей жизни будет согрета любовью детей и внуков, а в ваших домах царят уют, мир, достаток и семейное согласие. Пусть каждый день будет наполнен душевным спокойствием и уверенностью в том, что ваш труд и опыт по-настоящему нужны и важны!", - заявил Игорь Седов.