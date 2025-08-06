В Самарской области экс-министр отделался штрафом за воспрепятствование предпринимательству

В Самаре вынесен приговор экс-министру транспорта региона Ивану Пивкину. Он осуждён за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Вердикт – штраф в 480 тыс. руб. Суд сначала назначил его, а затем отменил, учтя срок содержания под стражей, пишет РИА Новости.

Следователи полагали, что в 2023 г. Пивкин незаконно и необоснованно предоставил самарской компании "Амонд" возможность отремонтировать дорогу "Самара – Новокуйбышевск" в Волжском районе, препятствуя работе другой компании – "Дорисс" из Чувашии, которая выиграла тендер по ремонту дороги.