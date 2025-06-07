Мединский: Украина перенесла обмен военнопленными на неопределенный срок

Украина внезапно перенесла приемку тел и обмен военнопленными. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.

"Контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной. Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные и довольно странные", - сообщил сегодня Мединский в своем Telegram-канале.

Что это за причины, он не уточнил. Мединский призвал Киев четко соблюдать график и все достигнутые договоренности и немедленно приступить к обмену.

Ранее сообщалось, что Минобороны включит свердловских солдат в список самого масштабного обмена военнопленными между Украиной и Россией.