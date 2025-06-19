19 Июня 2025
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Экономика В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Первый замминистра энергетики РФ призвал перестать считать газ дешевым товаром

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин призвал "начать мыслить экономикой" и перестать считать газ дешевым товаром, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме Сорокин отметил, что добыча нефти и газа - очень сложный процесс, и чтобы добыть ресурсы, нужно применять технологии, по уровню сложности сопоставимые с космическими, а также строить инфраструктуру, которая стоит гигантские суммы.

Павел Сорокин отметил, что необходимо учитывать стоимость фондирования и расходов на технологии и инфраструктуру при расчете цены газа.

"Мы, к сожалению, очень часто исходим из того, что газ - это абсолютно дешевая вещь, которую можно использовать в любом деле. Но это не так. Если мы будем продолжать так думать, то газа просто не будет нигде, потому что запасы и советское наследие истощаются, то же самое к нефти относится, а чтобы новое добыть - про тот же самый Сахалин и Киринское месторождение - это очень дорогой газ. И президент неоднократно говорил, что мы не должны увеличивать перекрестное субсидирование, потому что в итоге перекрестное субсидирование приводит к очень плачевным результатам. То же самое касается и газа. Поэтому когда мы новый запас на баланс ставим и рассчитываем добывать, опять же, в Восточной Сибири, на Сахалине, шельфе и прочее, мы должны это учитывать в будущем. Это, естественно, должно отражаться в стоимости газа. Если мы будем продолжать исходить из того, что он будет по внутренней цене, низко индексированной и прочее, то когда-то этот праздник жизни перестанет быть праздником", - заявил Сорокин.

Замминистра заявил, что необходимо "идти к сбалансированному балансу", который по стоимости позволит закрывать какие-то потребности более дешевыми источниками.

"И дешевыми - это, опять же, не цена ФАС. Цена ФАС может быть какой угодно, а реальная себестоимость другая, по экономической себестоимости", - заявил Павел Сорокин.

Напомним, что тарифы на газ на фоне рекордных убытков "Газпрома" уже индексируются в России на величину выше официальной инфляции. Более того, Правительство РФ обсуждает индексацию цен на газ для промышленных потребителей дважды в год.

Теги: дешевый газ, экономика, добыча газа, Павел Сорокин, Минэнерго, ПМЭФ


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