В Олешне и Горнале Курской области идут ожесточенные бои с ВСУ
В селе Горналь и хуторе Олешня Курской области продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Российские бойцы «перемалывают» живую силу из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ, сказал источник.
Отмечается, что в Сумской области ВСУ предприняли безуспешную контратаку в окрестностях Веселовки.
8 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области.
28 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили Гоголевку в Курской области.
12 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ. С 8 по 14 марта ВС России вернули под контроль свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.