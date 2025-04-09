В Олешне и Горнале Курской области идут ожесточенные бои с ВСУ

В селе Горналь и хуторе Олешня Курской области продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Российские бойцы «перемалывают» живую силу из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ, сказал источник.

Отмечается, что в Сумской области ВСУ предприняли безуспешную контратаку в окрестностях Веселовки.

8 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области.

28 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили Гоголевку в Курской области.

12 марта командование группировкой войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков ВСУ. С 8 по 14 марта ВС России вернули под контроль свыше 30 населенных пунктов, включая Суджу.