В Тюменской области вода на реке Ишим вплотную подступила к дамбам и временным насыпям

В Тюменской области вода на реке Ишим вплотную подступила к дамбам и временным насыпям. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале. Моор сообщил, что в ежедневном режиме получает видео с дронов из зоны паводка, передает корреспондент Накануне.RU.

"Воды заметно прибавилось, она вплотную подступила к дамбам и временным насыпям. Местами залита пойма. Но уровень реки гораздо ниже рекордного прошлогоднего", - заявил глава региона.

В селе Ильинка до отметки "опасное явление" еще больше 20 сантиметров. Ежедневно вода прибывает по два-три сантиметра в сутки, запас приличный. Ниже по течению ситуация также остается спокойной. Населенным пунктам ничего не угрожает. В Викулово несколько дней подряд фиксируется спад воды.

Моор напомнил, что паводок на реке Ишим в этом году нетипичный.

"Вода течет очень медленно. Из-за этого паводок, как и в прошлом году, будет затяжным. Но без рекордов", - заявил губернатор.

Напомним, что паводок 2024 года на реке Ишим стал самым масштабным за последние 112 лет. Уровень воды в реке составил 10 метров 57 сантиметров. В прошлом году ущерб дорожной инфраструктуре Тюменской области от паводка оценили в 2,7 млрд руб.