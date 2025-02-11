Россельхознадзор выявил нарушения в 14 магазинах "Светофор" по всей Свердловской области

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило 18 магазинов торговой сети "Светофор" в Екатеринбурге, Реже, Сысерти и Серове. Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушения были выявлены в 14 из них.

Проверка проводилась с 22 января по 10 февраля 2025 года без взаимодействия с ООО "Торгсервис 66", владельцем сети в Свердловской области. Выявить нарушения помогла автоматизированная информационная система "Меркурий".

Было установлено, что мясные и рыбные консервы, колбасные изделия, изделия копчено-вареные и сырная продукция, поступающая в магазины, не имели ветеринарных сопроводительных документов. Из-за этого нельзя подтвердить ее качество и безопасность, что является нарушением технических регламентов таможенного союза и ветеринарного законодательства РФ

В отношении ООО "Торгсервис 66" объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В настоящее время материалы о нарушениях направлены в прокуратуру для согласования контрольно-надзорных мероприятий.

Напомним, что Россельхознадзор нашел грубые нарушения в магазинах сети "Светофор" и в других регионах. По данным ведомства, как правило, они касаются продажи молочной, мясной и рыбной продукции. Указывается на истекший срок годности продуктов, нарушение температурного режима их хранения, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки, отсутствие маркировки на товарах или неполную информацию на ней.

За два месяца проверок общее количество магазинов уменьшилось почти на 10%.