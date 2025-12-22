Шанс с первых минут жизни: роддом Магнитогорска получил 108 единиц новой медтехники

В 2025 году в акушерский стационар Центра охраны материнства и детства Магнитогорска поступило 108 единиц нового медицинского оборудования. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве Челябинской области.

Новое оборудование предназначено для качественного оказания помощи женщинам и новорождённым детям, включая малышей, родившихся раньше срока. В роддом поступили инкубаторы-трансформеры для выхаживания недоношенных детей, реанимационные столики с разными режимами работы, а также транспортные инкубаторы для безопасной перевозки новорождённых.

По словам руководства ЦОМиД, обновление технической базы позволит медицинскому персоналу более эффективно оказывать экстренную и плановую помощь, а также повышает шансы на успешную адаптацию новорожденных.