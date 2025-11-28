Соучастница убийства Маркелова и Бабуровой вышла из колонии

Евгения Хасис, осужденная за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу из колонии в Мордовии после отбытия срока наказания.

"Хасис освобождена из колонии, так как полностью отбыла срок с учетом последнего решения по ее делу, принятого Верховным судом в 2022 году", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

После выхода на свободу за Хасис установлен административный надзор, который заключается в ряде ограничений.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве на улице Пречистенка. Обвиняемыми стали один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка правозащитной организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Коллегия присяжных большинством голосов признала Тихонова и Хасис виновными в убийстве Маркелова и незаконном обороте оружия. Тихонов также признан виновным в убийстве Бабуровой и использовании поддельных документов.

В 2011 году Тихонов был осужден пожизненно, Евгения Хасис получила 18 лет заключения. В 2022 году приговор Хасис был смягчен: Верховный суд сократил его на год. Тихонов остался осужден на пожизненное лишение свободы. Напомним, Верховный суд РФ отправил дело на пересмотр через десять лет после приговора из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который усомнился в беспристрастности присяжных.