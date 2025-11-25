Российские переговорщики назвали "провальной" усечённую версию "плана Трампа"

Сокращенный с 28 до 19 пунктов "план Трампа" российские чиновники назвали "провальным", сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

В Кремле сегодня говорили, что новый план не видели, но пристально следят за переговорами в Абу-Даби, на которых американцы знакомят российскую делегацию с обновленной версией документа.

"План Трампа" по урегулированию российско-украинского конфликта заметно "похудел" в минувшие выходные, когда его обсуждали американская и украинская стороны в Женеве. Хотя Киев настаивает на доработке даже этих 19 пунктов совместно с европейскими странами, в целом украинская сторона готова к его принятию, сообщают западные СМИ.

По данным Politico, из плана были исключены пункты, касающиеся "передачи Донбасса России", а также другие территориальные вопросы.

Le Monde пишет, что план из 19 пунктов теперь представляется приемлемым для украинцев, США и Европы, хотя и нуждается в корректировке и уточнениях "прежде, чем будет представлен России".