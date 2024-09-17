17 Сентября 2024
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Александр Моор в Ишиме проинспектировал строительство поликлиники

В Ишиме продолжается строительство поликлиники, а также разрабатывается проектная документация хирургического отделения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Общая площадь поликлиники составит 12 479,1 кв. м. На сегодняшний день полностью завершены подготовительные работы, выполнен фундамент. Подрядная организация ведет заливку монолитных стен цокольного этажа. Строительство планируется завершить весной 2026 года.

На территории больничного комплекса (на ул.Республики, 78) планируется построить хирургическое отделение, которое будет рассчитано на 237 коек. Сейчас по нему разрабатывается проектная документация.

Ход строительства медучреждения Областной больницы №4 проинспектировал губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей поездки по муниципалитетам, пострадавшим от паводка в 2024 году. Также глава региона ознакомился с ходом благоустройства в городе.

"Когда был в Ишиме, заехал в Березовую рощу – проект по ее благоустройству в 2023 году победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Обновляем Березовую рощу в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Выглядит здорово. Благодаря таким конкурсам, где опора делается на мнение самих жителей, наши населенные пункты меняются в лучшую сторону и становятся красивее. Проекты нашего региона уже шесть раз побеждали на федеральном уровне", - отметил Моор.


Теги: Моор, поликлиника, Березовая роща, благоустройство


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