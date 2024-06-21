В Анапе запретили плавать на катамаранах и надувных матрасах в море

В Анапе власти ввели запрет на плавание в море на катамаранах и надувных матрасах (и подобных средствах) – "в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра".

"Спасатели патрулируют акваторию в местах массового отдыха с целью предупреждения происшествий", - говорится в сообщении администрации курорта.

Напомним, на днях в соседнем Сочи двух человек унесло в море сильными волнами, тело мужчины нашли спустя сутки, 21-летняя девушка до сих пор не найдена. На видео, снятом очевидцем трагедии, видно, как туристка заходит в воду по колено, но потом ее накрывает волной и утаскивает на глубину.