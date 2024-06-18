В Екатеринбурге обнаружили подземный город с мигрантами

В Кировском районе Екатеринбурга по ул. Сулимова, 46, нашли подземный город по легализации незаконных мигрантов, сообщает "Крик-ТВ".

Канал сообщает, что в неприметном подвале действующем под видом столовой. Ранее возле этого подвала мигрантам раздавали SIM-карты без оформления и паспортов. Когда журналисты начали снимать репортаж - на них накинулись с кулаками. В СК возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

На входе в подвал нет никаких вывесок, в кабинетах нет кассовых аппаратов. Показать документы, которые подтверждали бы законность действия организации, в подвале журналистам не смогли.

В одном из кабинетов выстроилась очередь из приезжих с документами. Какие именно документы они получают - мигранты не комментировали. Некоторые ссылались, что делают копии документов. Другой кабинет оказался классом.

Кроме того, журналисты и общественники выяснили, что подвал, который оказался "бесконечными катакомбами", может использоваться в жилых целях. Так у одной из запертых дверей на полу лежал коврик для ног, сама дверь была оборудована дверным глазком. Свет в комнате горел, однако двери никто не открыл.

Журналисты отметили, что у мигрантов есть "путь отхода" - вероятно, на случай рейдов по выявлению незаконной миграции. Также сообщается, что приезжим здесь обещают "оформление документов под ключ".

"Под большой процент диаспора на территории Свердловской области дает деньги подъемные, чтобы люди могли здесь легализоваться", - отмечают журналисты. Они отмечают, что масштаб бедствия в области миграционной политики на территории региона заставляет ужаснуться.

Напомним, нападение было совершено на девушку-журналиста ООО "ТК-Резонанс", осуществлявшую подготовку материала. Нападавшие применили к журналистке насилие и повредили ее имущество, принуждая к отказу от распространения информации.