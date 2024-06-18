18 Июня 2024
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Фото: скриншот видео / Крик ТВ/ youtube.com/watch?v=ziNiS12z-Uk

В Екатеринбурге обнаружили подземный город с мигрантами

В Кировском районе Екатеринбурга по ул. Сулимова, 46, нашли подземный город по легализации незаконных мигрантов, сообщает "Крик-ТВ".

Канал сообщает, что в неприметном подвале действующем под видом столовой. Ранее возле этого подвала мигрантам раздавали SIM-карты без оформления и паспортов. Когда журналисты начали снимать репортаж - на них накинулись с кулаками. В СК возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

В Екатеринбурге обнаружили подземный город с мигрантами(2024)|Фото: скриншот видео / Крик ТВ/ youtube.com/watch?v=ziNiS12z-Uk

На входе в подвал нет никаких вывесок, в кабинетах нет кассовых аппаратов. Показать документы, которые подтверждали бы законность действия организации, в подвале журналистам не смогли.

В одном из кабинетов выстроилась очередь из приезжих с документами. Какие именно документы они получают - мигранты не комментировали. Некоторые ссылались, что делают копии документов. Другой кабинет оказался классом.

В Екатеринбурге обнаружили подземный город с мигрантами(2024)|Фото: скриншот видео / Крик ТВ/ youtube.com/watch?v=ziNiS12z-Uk

Кроме того, журналисты и общественники выяснили, что подвал, который оказался "бесконечными катакомбами", может использоваться в жилых целях. Так у одной из запертых дверей на полу лежал коврик для ног, сама дверь была оборудована дверным глазком. Свет в комнате горел, однако двери никто не открыл.

Журналисты отметили, что у мигрантов есть "путь отхода" - вероятно, на случай рейдов по выявлению незаконной миграции. Также сообщается, что приезжим здесь обещают "оформление документов под ключ".

В Екатеринбурге обнаружили подземный город с мигрантами(2024)|Фото: скриншот видео / Крик ТВ/ youtube.com/watch?v=ziNiS12z-Uk

"Под большой процент диаспора на территории Свердловской области дает деньги подъемные, чтобы люди могли здесь легализоваться", - отмечают журналисты. Они отмечают, что масштаб бедствия в области миграционной политики на территории региона заставляет ужаснуться.

В Екатеринбурге обнаружили подземный город с мигрантами(2024)|Фото: скриншот видео / Крик ТВ/ youtube.com/watch?v=ziNiS12z-Uk

Напомним, нападение было совершено на девушку-журналиста ООО "ТК-Резонанс", осуществлявшую подготовку материала. Нападавшие применили к журналистке насилие и повредили ее имущество, принуждая к отказу от распространения информации.

Теги: журналисты, мигранты, нападение, СК, подземный город, легализация мигрантов


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