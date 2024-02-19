В Турции могут сократить длительность рабочей недели

Правительство Турции занялось разработкой законодательных поправок в трудовой кодекс. Новации, если их утвердят, могут утвердить сокращение продолжительности рабочей недели с 48 часов до 35-40.

Эти изменения планируется выработать с учетом современного состояния развития технологий, что позволяет за счет повышения эффективности процессов сократить время работы, пишет ТАСС.

Схожие меры предложены в августе 2023 г. в России. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. По ее мнению, подобная продолжительность рабочей недели вполне соответствует возможностям российского рынка труда. Добиться 36-часовой недели можно за счет сокращения рабочего дня в пятницу или общего уменьшения рабочих часов в день.

Ранее Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. При этом отмечалось, что рассмотрение этого предложения еще не означает, что ведомство поддерживает столь радикальное сокращение числа рабочих дней в году.