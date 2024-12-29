29 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Подождите пять лет. В правительстве ДНР людей призвали терпеть без воды

Техническое состояние системы водоснабжения в Донецкой агломерации не позволяет наладить нормальную подачу воды. Для замены системы нужно пять лет. Об этом заявил первый зампредседателя правительства ДНР Андрей Чертков.
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На днях власти ДНР снова ввели еще более усеченный график подачи воды - раз в два дня на несколько вечерних часов. При этом вода доходит не до всех. Но власти только разводят руками. По словам Черткова, в водохранилищах не хватает воды, поэтому сейчас приходится сокращать подачу. Тем более случаются постоянные аварии. Исправить ситуацию может только запуск канала "Северский Донец - Донбасс", но это в ближайшие годы невозможно, а водовод из Дона задействован лишь на 60-70%, его постоянно ремонтируют. Там, где воды нет, власти организуют доставку водовозками, чтобы люди могли набрать ее в канистрах и притащить домой. Будут сформированы графики подвоза воды.

Зато власти обещают милость - снизить нормативы объемов потребления воды при отсутствии водомеров. Сейчас они "космические" - 330 литров в сутки с человека, как при круглосуточном водоснабжении, которое закончилось еще три года назад. Единственное утешение - это обещание дать воду 31 декабря и 1 января на целый день. Видимо, до следующего Нового года.

В комментариях на странице "Воды Донбасса" измученные жители выражают только возмущение.

"Вчера по графику воды не было, сегодня она должна быть, но ее нет. Завтра ее не будет опять по вашему *** графику. А послезавтра аж вечером ее ждать. Т.е. без воды 3,5 дня. У людей выходные и каникулы, все дома целый день, а вы перед фактом ставите! Какое *** терпение и понимание? Они закончились вместе с запасом воды и чистой посудой!" - написала Наталья Рожко (самый популярный комментарий).

Пока же власти успокаивают жителей тем, что в регионе вообще была бы катастрофа, если бы Россия не построила водовод из Дона. Об этом на прошлой неделе заявил глава ДНР Денис Пушилин. В сентябре он сказал, что люди должны платить, чтобы вода была хотя бы иногда. Об отмене свого же моратория на оплату воды неизвестными людьми он не упоминал.

Теги: вода, ДНР, водоснабжение


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