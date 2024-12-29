Подождите пять лет. В правительстве ДНР людей призвали терпеть без воды

Техническое состояние системы водоснабжения в Донецкой агломерации не позволяет наладить нормальную подачу воды. Для замены системы нужно пять лет. Об этом заявил первый зампредседателя правительства ДНР Андрей Чертков.

На днях власти ДНР снова ввели еще более усеченный график подачи воды - раз в два дня на несколько вечерних часов. При этом вода доходит не до всех. Но власти только разводят руками. По словам Черткова, в водохранилищах не хватает воды, поэтому сейчас приходится сокращать подачу. Тем более случаются постоянные аварии. Исправить ситуацию может только запуск канала "Северский Донец - Донбасс", но это в ближайшие годы невозможно, а водовод из Дона задействован лишь на 60-70%, его постоянно ремонтируют. Там, где воды нет, власти организуют доставку водовозками, чтобы люди могли набрать ее в канистрах и притащить домой. Будут сформированы графики подвоза воды.

Зато власти обещают милость - снизить нормативы объемов потребления воды при отсутствии водомеров. Сейчас они "космические" - 330 литров в сутки с человека, как при круглосуточном водоснабжении, которое закончилось еще три года назад. Единственное утешение - это обещание дать воду 31 декабря и 1 января на целый день. Видимо, до следующего Нового года.

В комментариях на странице "Воды Донбасса" измученные жители выражают только возмущение.

"Вчера по графику воды не было, сегодня она должна быть, но ее нет. Завтра ее не будет опять по вашему *** графику. А послезавтра аж вечером ее ждать. Т.е. без воды 3,5 дня. У людей выходные и каникулы, все дома целый день, а вы перед фактом ставите! Какое *** терпение и понимание? Они закончились вместе с запасом воды и чистой посудой!" - написала Наталья Рожко (самый популярный комментарий).

Пока же власти успокаивают жителей тем, что в регионе вообще была бы катастрофа, если бы Россия не построила водовод из Дона. Об этом на прошлой неделе заявил глава ДНР Денис Пушилин. В сентябре он сказал, что люди должны платить, чтобы вода была хотя бы иногда. Об отмене свого же моратория на оплату воды неизвестными людьми он не упоминал.