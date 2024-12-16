16 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Премьер ДНР признал, что нормального водоснабжения в ближайшие два года не будет

Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявил, что как минимум в ближайшие два года нормальное водоснабжение в регионе точно не восстановить.
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Он также отметил, что даже в случае взятия нашими войсками канала Северский Донец - Донбасс вода не появится, так как всю инфраструктуру необходимо ремонтировать и перестраивать. Сейчас же основной задачей является минимизация потерь воды, для этого и был создан новый оперативный штаб, который проводит комплекс мероприятий, включая замену аварийных участков водопроводов, бурение новых скважин и прокладку дополнительных трубопроводов.

Заявление Солнцева лишь повторяет то, что было понятно и так. Еще в апреле 2023 года врио председателя Госводрыбхоза ДНР Андрей Судьин сказал, что нормального водоснабжения в Донбассе в ближайшие годы не будет, так как для этого необходимо освободить север ДНР и восток часть Харьковской области, где протекает Северский Донец, после чего потребуется немало времени на восстановление канала и разрушенной инфраструктуры.

Сейчас воду в Донецкой агломерации подают ежедневно по вечерам на несколько часов. Главная проблема в том, что в некоторых районах (или на верхние этажи) она почти или вовсе не доходит. При этом с августа всех обязали платить за воду, а тех, у кого нет счетчиков, - по "космическим" нормам 330 литров в сутки с человека, как при круглосуточном водоснабжении. Что противоречит Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", которое предусматривает, что холодную воду не должны отключать более чем на 4 часа за один раз или 8 часов за месяц. А за каждый час превышения допустимого перерыва размер платы за воду снижается на 0,15% от месячной платы. Это не относится только к аварийным ситуациям, которые могут устранять до 24 часов.

Теги: ДНР, вода, водоснабжение


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