Украинское наследие? Донецку вновь сокращают подачу воды

Вода в Донецке будет подаваться на несколько вечерних часов, но только раз в два дня, а не ежедневно, как было до этого. Такое решение принял оперативный штаб по тепло- и водоснабжению, созданный недавно в ДНР.

Возврат к подаче воды раз в два дня на несколько часов происходит регулярно. Ежедневный режим подачи не может быть достигнут на постоянной основе. Сейчас ухудшение объяснятся тем, что это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную подачу воды в дальнейшем. Засушливые лето и осень и прогнившие за годы украинской власти коммуникации усугубили ситуацию с водой и теплом. И жизненно необходимо время на то, чтобы восполнить запас внутренних водоемов и восстановить коммунальную инфраструктуру, которую то и дело приходится чинить, устраняя последствия аварий, происходящих практически каждый день.

При этом обещают увеличить суточный объем воды по снабжаемым районам. Правда, график тот же самый - с 17.00 до 21.00. А на верхние этажи и в отдаленные районы вода часто и вовсе не доходит. Люди там третий год живут почти без воды.

Напомним, в августе в ДНР задним числом ввели плату за воду, а тем, у кого нет счетчиков, насчитывают по "космическим" нормам 330 литров в сутки с человека, как при круглосуточном водоснабжении. Что противоречит Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", которое предусматривает, что холодную воду не должны отключать более чем на 4 часа за один раз или 8 часов за месяц. А за каждый час превышения допустимого перерыва размер платы за воду снижается на 0,15% от месячной платы. Это не относится только к аварийным ситуациям, которые могут устранять до 24 часов. Но, видимо, в ДНР российское законодательство не действует. Его отменила анонимная "рабочая группа по реализации специального инфраструктурного проекта".

Новый "подарок", как и предыдущие, люди восприняли отчасти с пониманием, но и с негодованием. Люди выражают понимание тех трудностей, с которыми приходится сталкиваться коммунальщикам, но выражают и возмущение постоянными объяснениями и ссылками на украинское наследие. Так, на странице "Воды Донбасса" самым популярным комментарием стал такой: "Горите в аду. Все ваши отговорки и "пояснения" уже тошноту провоцируют".

"Украинская администрация" закончилась десять лет назад. Бюджетные деньги пилить никакая власть не мешает", - пишет Людмила Фаевцева.

"В Мариуполе украинская администрация закончилась 3 года назад, в Донецке - 10 лет назад. В Мариуполе вода круглосуточно, в Донецке - 3 часа за двое суток. Совпадение? Не думаю.. Скорее гниёт кое-что другое", - намекает Денис Резников.

"Откровенное свинство! Почему мы узнаем об этом в последний момент? Да, есть проблемы с водоснабжением, мы это понимаем. Но почему мы, потребители, узнаем о смене графика подачи воды в последний момент? Почему нельзя предупредить заранее? Свинское отношение к людям!!! Вопрос даже не в самой воде. За которую мы к тому же платим..." - возмущается Яна Алиева.

Также люди иронично советуют создать еще какое-то новое министерство, контролирующие органы над штабом и министерством, возмущаются оплатой, о которой не было сказано ни слова.

Пока же власти успокаивают жителей тем, что в регионе вообще была бы катастрофа, если бы Россия не построила водовод из Дона. Об этом на прошлой неделе заявил глава ДНР Денис Пушилин. В сентябре он сказал, что люди должны платить, чтобы вода была хотя бы иногда. Об отмене свого же моратория на оплату воды неизвестными людьми он не упоминал.