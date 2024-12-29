СМИ: Генерал Попов может вскоре отправиться на СВО

Бывшего командующего 58 армией, генерал-майора Ивана Попова, которого в конце мая арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО. Об этом Mash сообщили близкие офицера.

По данным издания, Минобороны якобы уже дало на это согласие, и Иван Попов ждёт оформления документов.

Тем не менее суд над Поповым продолжается. Следователи успели назвать его игроманом, который, поддавшись на угрозы боевых товарищей, подписал разрешение на продажу металлоконструкций, предназначенных для оборонительных рубежей.

Попов был арестован 17 мая. 15 июля суд по перевел его под домашний арест. По данным следствия, фигурант причастен к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн рублей, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Сам генерал вину не признает. А почерковедческая экспертиза установила, что подпись в документах, которые являются доказательством по уголовному делу против бывшего командующего 58-й армией, не принадлежит ему.

Также выяснилось, что основным доказательством в уголовном деле стал банковский перевод в размере более 1 млн рублей на карту Ивана Попова с карты генерал-лейтенанта Олега Цокова. Сам Цоков погиб летом 2023 года при украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow. Он был заместителем командующего Южным военным округом, посмертно ему присвоили звание Героя России. Дело в отношении Цокова было закрыто по нереабилитирующим основаниям.

Обозреватель Юрий Подоляка отмечал, что генерал Попов, возможно, стал неугоден кому-то из начальства в МО, так и появилось его "дело".