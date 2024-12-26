26 Декабря 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Суд назначил дату рассмотрения иска прокуратуры к главе Краснокамска

Назначена дата рассмотрения иска прокуратуры Пермского края об увольнении главы Краснокамска Игоря Быкариза. Информация об этом опубликована на сайте городского суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Иск рассмотрят 17 января 2025 года. Рассматривать дело будет судья Оксана Азанова.

Ранее о требованиях уволить главу города сообщила прокуратура. По данным ведомства, прокуратура провела проверку и выявила ряд нарушений антикоррупционного законодательства, допущенных главой муниципального образования.

В том числе непринятие мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении первого заместителя главы администрации округа, который уволен в связи с утратой доверия. Соответствующая позиция подтверждена вступившим в законную силу решением суда. В связи с неисполнением требований, прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия и возложении обязанности на думу Краснокамского городского округа досрочного прекращения полномочий главы округа в связи с утратой доверия.

Теги: Игорь Быкариз, Краснокамск, прокуратура, увольнение


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