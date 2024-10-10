В Прикамье следователи проверяют главу Краснокамска на злоупотребление полномочиями

Региональное управление СК РФ по Пермскому краю проверяет главу Краснокамского городского округа Игоря Быкариза на предмет злоупотребления полномочиями, сообщает "Ъ-Прикамье".

В МБУК "Краснокамский краеведческий музей" 26 апреля этого года состоялось открытие выставки картин Быкариза. В ходе проверки прокуратуры было установлено, что мероприятие проводилось "сверх установленного муниципального задания". В соответствии с уставом учреждения, оно могло быть организовано только за плату по договору оказания услуг, но этого документа предоставлено не было.

По итогам проверки было установлено, что музеем допущено нецелевое использование имущества. В результате директору учреждения было внесено представление и указано на недопустимость нарушения законодательства. Следствие начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Процессуального решения по ее результатам не принято.