Прокуратура Краснокамска требует отставки главы муниципалитета Игоря Быкариза

Прокуратура Краснокамска требует отставки главы муниципалитета Игоря Быкариза.

В думу города направлен акт прокурорского реагирования с требованием прекратить полномочия главы городского округа. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ-Прикамье". По данным издания, позиция надзорного органа мотивирована возможным нарушением главой антикоррупционного законодательства.

Ранее сообщалось, что региональное управление СК РФ по Пермскому краю проверяет главу Краснокамского городского округа Игоря Быкариза на предмет злоупотребления полномочиями.

В МБУК "Краснокамский краеведческий музей" 26 апреля этого года состоялось открытие выставки картин Быкариза. В ходе проверки прокуратуры было установлено, что мероприятие проводилось "сверх установленного муниципального задания". В соответствии с уставом учреждения, оно могло быть организовано только за плату по договору оказания услуг, но этого документа предоставлено не было. По итогам проверки было установлено, что музеем допущено нецелевое использование имущества. В результате директору учреждения было внесено представление и указано на недопустимость нарушения законодательства. Следствие начало доследственную проверку.