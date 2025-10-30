Пермский краевой суд обязал думу Краснокамска уволить Игоря Быкариза

30 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермский краевой суд обязал думу Краснокамска уволить Игоря Быкариза

Пермский краевой суд удовлетворил представление прокуратуры региона, которая добивается досрочного прекращения полномочий главы Краснокамского округа Игоря Быкариза, сообщает "Ъ-Прикамье".

По мнению административного истца, Быкариз должен быть уволен в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства. Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, но апелляция это решение отменила, приняв новый судебный акт.

Источники издания утверждают, что теперь решение об отставке Игоря Быкариза для исполнения решения суда должна принять Краснокамская гордума, которая контролируется главой. В администрации округа намерены обжаловать судебный акт в кассации.

Конфликт между местной администрацией и прокуратурой развивается уже несколько лет. В прошлом году по итогам проведенной проверки прокурор Краснокамска внес представление городской думе с требованием досрочно удалить Игоря Быкариза в отставку, но депутаты проголосовали против его удовлетворения.

В декабре прошлого года Краснокамский городской прокурор обратился в суд с административным иском, ответчиками по которому были признаны местный представительный орган и глава округа. Прокурор требовал признать незаконным решение гордумы, отказавшейся отправлять Игоря Быкариза в отставку в связи с утратой доверия. Свои требования он мотивировал тем, что глава района допустил нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, проявил бездействие, не уволив двух своих подчиненных, а также не сообщил, что аффилированное с ним ООО получило в мэрии разрешение на строительство. В удовлетворении требований надзорного органа Краснокамский городской суд отказал. В первых двух случаях первая инстанция посчитала, что Быкариз не мог предотвратить нарушения законодательства. В третьем прокуратура не доказала связь компании с главой, а также его влияние на принятие решения. При этом позицию местных властей в процессе поддерживала и администрация главы региона.

Теги: прокуратура, игорь быкариз, увольнение, утрата доверия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.09.2025 13:54 Мск Прокуратура Прикамья продолжает добиваться увольнения главы Краснокамска Игоря Быкариза через суд
Ранее 05.08.2025 12:07 Мск Суд отказал в увольнении главы Краснокамского округа Игоря Быкариза из-за коррупции

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети