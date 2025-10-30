Пермский краевой суд обязал думу Краснокамска уволить Игоря Быкариза

Пермский краевой суд удовлетворил представление прокуратуры региона, которая добивается досрочного прекращения полномочий главы Краснокамского округа Игоря Быкариза, сообщает "Ъ-Прикамье".

По мнению административного истца, Быкариз должен быть уволен в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства. Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, но апелляция это решение отменила, приняв новый судебный акт.

Источники издания утверждают, что теперь решение об отставке Игоря Быкариза для исполнения решения суда должна принять Краснокамская гордума, которая контролируется главой. В администрации округа намерены обжаловать судебный акт в кассации.

Конфликт между местной администрацией и прокуратурой развивается уже несколько лет. В прошлом году по итогам проведенной проверки прокурор Краснокамска внес представление городской думе с требованием досрочно удалить Игоря Быкариза в отставку, но депутаты проголосовали против его удовлетворения.

В декабре прошлого года Краснокамский городской прокурор обратился в суд с административным иском, ответчиками по которому были признаны местный представительный орган и глава округа. Прокурор требовал признать незаконным решение гордумы, отказавшейся отправлять Игоря Быкариза в отставку в связи с утратой доверия. Свои требования он мотивировал тем, что глава района допустил нарушения антикоррупционного законодательства. В частности, проявил бездействие, не уволив двух своих подчиненных, а также не сообщил, что аффилированное с ним ООО получило в мэрии разрешение на строительство. В удовлетворении требований надзорного органа Краснокамский городской суд отказал. В первых двух случаях первая инстанция посчитала, что Быкариз не мог предотвратить нарушения законодательства. В третьем прокуратура не доказала связь компании с главой, а также его влияние на принятие решения. При этом позицию местных властей в процессе поддерживала и администрация главы региона.