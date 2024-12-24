В Краснокамске прокурор через суд требует увольнения главы округа в связи с утратой доверия

В Краснокамске прокурор через суд требует увольнения главы округа Игоря Быкариза в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Прокуратура провела проверку и выявила ряд нарушений антикоррупционного законодательства, допущенных главой муниципального образования.

В том числе непринятие мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении первого заместителя главы администрации округа, который уволен в связи с утратой доверия. Соответствующая позиция подтверждена вступившим в законную силу решением суда.

В связи с неисполнением требований, прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия и возложении обязанности на думу Краснокамского городского округа досрочного прекращения полномочий главы округа в связи с утратой доверия.