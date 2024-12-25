Сотрудники "Транснефть – Сибирь" провели новогодние благотворительные акции

Работники аппарата управления "Транснефть – Сибирь" приняли участие в новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний" в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Более 500 добровольцев исполнили мечты 50 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из малообеспеченных и многодетных семей. Среди желанных подарков – велосипеды, конструкторы, сладкие подарки, куклы и развивающие игры.

Подарки от сотрудников подразделений компании также получили подопечные разных возрастов в городах присутствия – Новом Уренгое, Ноябрьске, Нижневартовске, Тобольске, Тюмени.

Волонтеры Уренгойского управления магистральных нефтепроводов поздравили более 40 человек. Новогодние подарки переданы ветеранам Великой Отечественной войны, подопечным общества инвалидов, многодетным и малоимущим семьям.

Подарки от Тюменского ремонтно-механического завода (филиал "Транснефть – Сибирь") получили воспитанники автономного учреждения "Региональный специализированный дом ребенка". Добровольцы передали социальному учреждению две двухместные прогулочные коляски, детское питание и книги.

"Детки у нас проживают маленькие с рождения до четырех лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, есть дети-инвалиды, из малообеспеченных, многодетных семей. Всего около 70 подопечных в Доме ребенка. Конечно, есть потребность в специальном уходе за ними, в оборудовании. Огромная благодарность работникам Тюменского РМЗ "Транснефть – Сибири" за то, что откликнулись и подарили очень нужные нашему дому прогулочные коляски", – отметила директор учреждения Елена Полякова.

Добровольцы Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах поддержали многодетную семью из Тюмени, подарив детям зимнюю детскую одежду и обувь, а также развивающие игрушки.

Активисты Сургутского управления магистральных нефтепроводов поздравили семьи работников, находящихся в зоне специальной военной операции. Волонтеры филиала не оставили без внимания пожилых людей Сургута и в преддверии праздников навестили ветеранов с подарками.

Участие сотрудников "Транснефть – Сибирь" в благотворительных новогодних акциях давно стало доброй традицией. На протяжении многих лет в канун праздника волонтеры организуют сбор и вручение подарков для социально незащищенных групп населения в регионах присутствия предприятия – на территории Тюменской, Томской, Свердловской, Курганской областей, в ХМАО-Югре и на Ямале. В мероприятиях, приуроченных к новогодним праздникам, ежегодно принимают участие более 6 тыс. волонтеров из числа работников компании.