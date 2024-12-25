Сотрудники "Транснефть – Сибирь" провели новогодние благотворительные акции

25 Декабря 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сохранит ли Россия базы в Сирии?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Фото: Транснефть – Сибирь

Сотрудники "Транснефть – Сибирь" провели новогодние благотворительные акции

Работники аппарата управления "Транснефть – Сибирь" приняли участие в новогодней благотворительной акции "Ёлка желаний" в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. Более 500 добровольцев исполнили мечты 50 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из малообеспеченных и многодетных семей. Среди желанных подарков – велосипеды, конструкторы, сладкие подарки, куклы и развивающие игры.

Подарки от сотрудников подразделений компании также получили подопечные разных возрастов в городах присутствия – Новом Уренгое, Ноябрьске, Нижневартовске, Тобольске, Тюмени.

Волонтеры Уренгойского управления магистральных нефтепроводов поздравили более 40 человек. Новогодние подарки переданы ветеранам Великой Отечественной войны, подопечным общества инвалидов, многодетным и малоимущим семьям.

Подарки от Тюменского ремонтно-механического завода (филиал "Транснефть – Сибирь") получили воспитанники автономного учреждения "Региональный специализированный дом ребенка". Добровольцы передали социальному учреждению две двухместные прогулочные коляски, детское питание и книги. 

Сотрудники "Транснефть – Сибирь" провели новогодние благотворительные акции(2024)|Фото: Транснефть – Сибирь

"Детки у нас проживают маленькие с рождения до четырех лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, есть дети-инвалиды, из малообеспеченных, многодетных семей. Всего около 70 подопечных в Доме ребенка. Конечно, есть потребность в специальном уходе за ними, в оборудовании. Огромная благодарность работникам Тюменского РМЗ "Транснефть – Сибири" за то, что откликнулись и подарили очень нужные нашему дому прогулочные коляски", – отметила директор учреждения Елена Полякова.

Добровольцы Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах поддержали многодетную семью из Тюмени, подарив детям зимнюю детскую одежду и обувь, а также развивающие игрушки.

Активисты Сургутского управления магистральных нефтепроводов поздравили семьи работников, находящихся в зоне специальной военной операции. Волонтеры филиала не оставили без внимания пожилых людей Сургута и в преддверии праздников навестили ветеранов с подарками.

Участие сотрудников "Транснефть – Сибирь" в благотворительных новогодних акциях давно стало доброй традицией. На протяжении многих лет в канун праздника волонтеры организуют сбор и вручение подарков для социально незащищенных групп населения в регионах присутствия предприятия – на территории Тюменской, Томской, Свердловской, Курганской областей, в ХМАО-Югре и на Ямале. В мероприятиях, приуроченных к новогодним праздникам, ежегодно принимают участие более 6 тыс. волонтеров из числа работников компании.

Теги: Транснефть – Сибирь, Елка желаний, благотворительная акция, подарки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети