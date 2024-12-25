СК организует проверку после массовой госпитализации младенцев в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после массовой госпитализации маленьких детей в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в столице Урала группа родителей устроила мероприятие в студии праздника для своих 10-11-месячных детей. Питание на торжество было заказано в службе доставки. Буквально в течение пары дней после праздника сразу 9 младенцев были госпитализированы в больницу с признаками острой кишечной инфекции.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать проверку. Она будет проводиться по факту возможного оказания небезопасных услуг. Также Бастрыкин затребовал доклад о ее результатах.

Накануне.RU обратилось в СКР по Свердловской области. В ведомстве пока воздержались от комментариев по ситуации.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора установили, что на утреннике были мама с ребенком, которые за сутки до встречи обращались за медпомощью с рвотой, жидким стулом и высокой температурой. Однако мать не сочла болезнь ребенка поводом пропустить торжество. В дальнейшем у этого младенца нашли норовирус 2 типа, как и у остальных заболевших детей.

Сейчас эпидрасследование продолжается.