В Екатеринбурге 9 младенцев госпитализировали после детского утренника

В Екатеринбурге после детского утренника массово заболели младенцы. В ситуации уже разбираются санитарные врачи.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, 20 декабря группа родителей (сообщество по интересам под названием "Январяшки") организовала мероприятие в студии праздника для своих 10-11-месячных детей. Всего на утреннике присутствовало 24 ребенка и 27 взрослых. Питание было заказано в службе доставки, а для развлечения приглашены аниматоры.

Буквально в течение пары дней после праздника 9 младенцев были госпитализированы в детскую городскую больницу №15 с признаками острой кишечной инфекции – рвотой, жидким стулом и повышенной температурой. Лабораторно заболевшим был установлен диагноз "норовирусная инфекция 2 типа".

Специалисты Роспотребнадзора установили, что на утреннике были мама с ребенком, которые за сутки до встречи "Январяшек" обращались за медпомощью с рвотой, жидким стулом и высокой температурой. Однако мать не сочла болезнь ребенка поводом пропустить коллективное торжество. У этого младенца также нашли норовирус 2 типа.

В министерстве здравоохранения Свердловской области Накануне.RU сообщили, что на сегодняшний день лечение проходят два ребенка. Остальные уже выписаны.

Сейчас эпидрасследование продолжается. Эпидемиологи управления Роспотребнадзора в очередной раз призывают свердловчан ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих детей.