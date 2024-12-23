Грузовик c водкой перевернулся на МКАД

Грузовик c водкой попал в аварию и перевернулся на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в Ясенево, сообщает Telegram-канал Shot.

Фура Scania влетела в отбойник, после чего машину развернуло и опрокинуло на бок. Водитель фуры серьезно пострадал, его госпитализировали на скорой.

ГИБДД перекрыли три полосы движения на автодороге. В результате образовалась большая пробка.

Специалисты будут считать ущерб. Разбились ли бутылки с водкой – не сообщается.

11 декабря в Башкирии перевернулась фура с пивом. Как сообщала Комсомольская правда-Уфа, Местные побежали собирать разбросанные бутылки ящиками.

Как утверждает издание, ЧП случилось недалеко от села Кандры. Причина аварии пока не ясна.

Ранее, в Госавтоинспекции раскрыли некоторые подробности массовой аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), которая произошла 17 декабря. В результате инцидента серьезно пострадал один из водителей.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, ДТП случилось около 11:30 на 70-м километре ЕКАД. Произошло столкновение пяти транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель" ехал в направлении Широкой речки и при перестроении в крайнюю правую полосу столкнулся с движущимся впереди трактором. В результате удара "Опель" отбросило на грузовик МАЗ.