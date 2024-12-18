18 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Все началось с "Опеля": подробности массовой аварии на ЕКАД

В Госавтоинспекции раскрыли некоторые подробности сегодняшней массовой аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). В результате инцидента серьезно пострадал один из водителей.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, ДТП случилось около 11:30 на 70-м километре ЕКАД. Произошло столкновение пяти транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель" ехал в направлении Широкой речки и при перестроении в крайнюю правую полосу столкнулся с движущимся впереди трактором. В результате удара "Опель" отбросило на грузовик МАЗ.

ДТП на ЕКАД между Московским и Полевским трактами(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Вслед за этим водитель автомобиля "Пежо" врезался в остановившийся впереди трактор. Затем столкновение с "Пежо" совершил водитель "Фольксваген Тигуан", который ехал сзади. В результате шофер трактора получил серьезные травмы и был госпитализирован в 24-ю городскую клиническую больницу.

Как отметили в Госавтоинспекции, на данный момент движение осуществляется по крайней левой полосе. На месте работают сотрудники ГАИ, которые проводят административное расследование.

ДТП на ЕКАД между Московским и Полевским трактами(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Теги: ЕКАД, Опель, Госавтоинспекция, авария, Екатеринбург


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Ранее 18.12.2024 11:16 Мск На ЕКАД массовое ДТП с участием трактора, фургона, фуры и двух легковушек

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