Все началось с "Опеля": подробности массовой аварии на ЕКАД

В Госавтоинспекции раскрыли некоторые подробности сегодняшней массовой аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). В результате инцидента серьезно пострадал один из водителей.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, ДТП случилось около 11:30 на 70-м километре ЕКАД. Произошло столкновение пяти транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель" ехал в направлении Широкой речки и при перестроении в крайнюю правую полосу столкнулся с движущимся впереди трактором. В результате удара "Опель" отбросило на грузовик МАЗ.

Вслед за этим водитель автомобиля "Пежо" врезался в остановившийся впереди трактор. Затем столкновение с "Пежо" совершил водитель "Фольксваген Тигуан", который ехал сзади. В результате шофер трактора получил серьезные травмы и был госпитализирован в 24-ю городскую клиническую больницу.

Как отметили в Госавтоинспекции, на данный момент движение осуществляется по крайней левой полосе. На месте работают сотрудники ГАИ, которые проводят административное расследование.