Дети не ходят в школу: семью многоженца проверит омбудсмен

Жителя Москвы – многоженца Ивана Сухова - проверит столичный уполномоченный по правам ребёнка. Как сообщает SHOT, у него три жены и 14 детей. Семья проживает в трехкомнатной квартире в 70 "квадратов".

Все началось после его интервью с рассказами о методах воспитания. Как пишет издание, "полигамщик стал главным объектом ненависти тысячи россиян".

Иван называет себя "президентиком в маленькой стране". По его словам, в квартире помещается вся его семья, отдельная комната лишь для него. С разными жёнами он спит, когда захочет.

Он мечтает иметь 50 детей. По словам Ивана, он тратит на всю семью 75 тысяч в месяц и запрещает жёнам без разрешения покупать даже воду или мороженое.

Как сообщает Life, Иван Сухов дал интервью блогерше Саше Сулим 13 декабря. После этого в социальных сетях начались бурные обсуждения.

Самую бурную реакцию общества вызвало то, что он растит дочек – невест - на заказ. К нему приходят люди из круга их общих интересов и "заказывают" себе или своим детям невесту. Когда девочка вырастает, её отправляют женой в другие семьи. И скорее всего, она будет не единственной женой.

Иван рассказал, что воспитывает детей в строгости: определяет, какие фильмы и мультфильмы они могут смотреть, за плохое поведение наказывает ремнём.

В школу дети не ходят, "чтобы избежать дурного влияния улицы".

Сухов говорит, что достаточно зарабатывает, и его семья "живёт радостно и ни в чём не нуждается". По данным SHOT, недвижимости в столице у Ивана нет, на нём зарегистрированы участок, квартира во Владимирской области и "УАЗ-Патриот".

По данным издания, приставы пытались взыскать с него штраф, но не обнаружили ни имущества, ни доходов.

Многоженец говорит, что семье очень помогают выплаты на детей.