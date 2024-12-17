В Перми водителю мини-погрузчика отрезало голову на парковке у ТЦ

В Перми водителю мини-погрузчика отрезало голову на парковке у ТЦ "Радуга".

Как сообщили Накануне.RU в Инспекции труда в Пермском крае, трагедия произошла 12 декабря текущего года. Во время работ работника раздавило ковшом. Он погиб. Инспекция труда начала расследование.

В настоящее время в Государственной инспекции труда в Пермском крае формируется комиссия для расследования смерти работника на рабочем месте. Цель комиссии — установить все обстоятельства и причины несчастного случая.

В рамках расследования проводятся опросы, осмотры и правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью погибшего, включая режим его труда и отдыха. Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, будут приняты меры административного характера.

Также материалы расследования несчастного случая будут направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности, отметил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.