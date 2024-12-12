Пермяка осудили за стрельбу в СНТ

Кировский районный суд Перми осудил 54-летнего жителя краевой столицы, признав его виновным в хулиганстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

В августе 2022 года мужчина в СНТ "Сосновый Бор" вооружился огнестрельным оружием и произвел не менее пяти выстрелов, легко ранив 33-летнего мужчину и повредив имущество одного из владельцев СНТ.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.